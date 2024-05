La sezione Aia-Figc compie 50 anni

ORVIETO Ricorre quest’anno il 50esimo anniversario della fondazione della Sezione Aia-Figc di Orvieto. La sezione dell’Associazione italiana arbitri fu fondata nel 1974 per la forte volontà del compianto Pietro Tilli, già guardalinee in serie A negli anni ‘60 , che insieme all’amico e collega Antonio Martinelli, propose all’Aia nazionale di costituire la sezione nella città.Il destino fu, però, crudele per Pietro Tilli che venne a mancare nello stesso anno, proprio alcuni giorni prima della comunicazione ufficiale dell’Aia con cui si disponeva l’istituzione della sezione orvietana. Gli arbitri orvietani vollero ricordarlo intitolandogli la sezione che ancora oggi porta il suo nome e di cui il compianto Antonio Martinelli fu il primo presidente.La sezione di Orvieto è una delle più piccole in Italia, ma ha visto formarsi e crescere tanti ragazzi e ragazze. Nel 50esimo anniversario è prevista una serie di iniziative che si svolgeranno nei prossimi giorni.