La Settimana Santa: "Il dono del Battesimo . Non restate indifferenti"

"Non restate indifferenti verso quanti chiedono, come giovani adulti, di ricevere il sacramento del Battesimo a Pasqua": l’invito arriva dall’arcivescovo Ivan Maffeis osservando che "ci sono testimonianze di vita a cui non si può restare indifferenti". Arrivano sulle ali di giovani (quest’anno sono dieci in tutta la diocesi, italiani e non) che, al termine di un cammino di formazione, durante la Veglia pasquale entreranno a far parte della comunità cristiana. Maffeis fa sue le parole di uno dei quattro giovani adulti, che, durante la Veglia pasquale del Sabato santo, in cattedrale, riceveranno dalle sue mani l’iniziazione cristiana: "Non ho mai dubitato che Dio custodisca la mia vita, ma l’incontro con alcune persone mi ha permesso di conoscerlo e di amarlo: voglio diventare cristiano per far sì che anche la mia vita coniugale esprima questa appartenenza".

Ma ecco il programma della settimana Santa. Oggi in piazza IV Novembre, alle 10.45, si terrà il rito della benedizione dei ramoscelli d’ulivo e la processione alla cattedrale di San Lorenzo, dove l’arcivescovo presiede la celebrazione eucaristica della Passione del Signore. Alle 18, nel Monastero di Sant’Agnese, l’arcivesocov presiede "Le sette parole di Gesù in croce. Meditazione e preghiera in canto", proposte dalle Clarisse su testi del poeta Pietro Metastasio. Lunedì Santo, alle 10, continuando le celebrazioni in aziende e posti di lavoro, l’arcivescovo presiede la messa alla Corte dei Conti. Martedì santo, Maffeis presiede alle 11, in Cattedrale, la Messa pasquale per le forze dell’ordine; alle 17.30, nell’ospedale Santa Maria della Misericordia per personale sanitario, ammalati e familiari. Mercoledì santo, 16 aprile, proseguendo le celebrazioni sui posti di lavoro, l’arcivescovo alle 12 impartirà messa nell’azienda Cucinelli. In Cattedrale, alle 17, si svolge la Messa del Crisma con tutti i sacerdoti: è il giorno in cui i presbiteri rinnovano le promesse formulate all’ordinazione; la celebrazione culmina con la consacrazione degli oli santi. Fra gli altri eventi in programma, Giovedì santo, 17 aprile, l’arcivescovo celebrerà la messa con il rito della lavanda dei piedi, alle 10, ai detenuti della casa circondariale a Capanne; alle 16, alle ospiti della Residenza "Villa Nazarena" a Pozzuolo Umbro di Castiglione del Lago; alle 21, a un gruppo di fedeli nella concattedrale di Città della Pieve. Il Venerdì santo, l’arcivescovo alle 18 celebra la Passione del Signore in Cattedrale e alle 21, guiderà la Via Crucis in piazza IV Novembre, animata dai Cavalieri del Santo Sepolcro in Gerusalemme e da Comunione e Liberazione. L’archidiocesi ricorda a tutte le comunità la "Colletta dei Venerdì santo, destinata a sostenere i cristiani di Terra Santa". Sabato alle 10, la preghiera a Fontenuovo; alle 22, in Cattedrale, presiederà la Veglia pasquale nella Notte Santa con la benedizione del fuoco, l’accensione del cero pasquale e la benedizione dell’acqua battesimale. Durante la liturgia riceveranno l’iniziazione cristiana quattro giovani. Domenica di Pasqua, messa alle 11 in Duomo.