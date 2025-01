La ’Sera dei Miracoli’: domani il Cassata Gattapone apre le porte

GUBBIO – Si terrà dalle 17 di domani "È la sera dei miracoli": l’IIS Cassata Gattapone di Gubbio aprirà le porte della sua sede, in via del Bottagnone, a quanti desiderino fare un’esperienza diretta tra scienza e tecnologia. Dopo i saluti istituzionali è pronto a partire il programma ricco e denso di proposte. Alle 17:15 si terrà la prima conferenza plenaria in Aula Magna, tenuta da Riccardo Scipinotti e Alessandro Mancini, rispettivamente ingegnere elettronico e ingegnere informatico, che dall’Antartide – precisamente dalla stazione italo-francese Concordia – si collegheranno in videochiamata con l’istituto eugubino, dando l’opportunità agli studenti di dialogare con chi vive e lavora per oltre quattro mesi l’anno nell’ambiente più lontano e inospitale, ma anche più suggestivo e affascinante del nostro pianeta, l’Antartide. La seconda conferenza sarà invece tenuta da Guido Guidi, meteorologo dell’Aeronautica Militare, che si occuperà di eventi estremi tra meteo, clima, territorio. Sarà anche possibile visitare gli stand allestiti dagli alunni dei 10 indirizzi di studio.