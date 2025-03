La segnaletica orizzontale torna di competenza del cantiere comunale

La sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi e l’assessore ai lavori pubblici Francesco Zuccherini hanno annunciato un altro significativo avanzamento nel potenziamento delle operazioni del cantiere comunale. "Il nostro impegno continua verso il miglioramento della segnaletica stradale, un tema di fondamentale importanza per la sicurezza della nostra comunità, in particolare per i soggetti più vulnerabili, come i bambini", ha dichiarato la sindaca Ferdinandi. "Da oggi – prosegue la sindaca – disponiamo di un nuovo macchinario essenziale, la traccialina, che ci permetterà di rinnovare le strisce pedonali e l’intera segnaletica orizzontale di Perugia. Fino ad ora, infatti, la mancanza di attrezzature adeguate e personale dedicato ha costretto il Comune a ricorrere a mini appalti per la manutenzione della segnaletica orizzontale, con conseguenti criticità che abbiamo riscontrato in questo tempo, che solo l’attento lavoro dei nostri tecnici ha saputo mitigare".

"La giunta ha lavorato per trovare una soluzione efficace, riportando all’interno del cantiere comunale la responsabilità della segnaletica orizzontale", ha aggiunto l’assessore Zuccherini. "Ora disponiamo non solo dei mezzi necessari, ma anche di una squadra dedicata, che ci consentirà di essere più efficienti e tempestivi".

"È un momento significativo: dopo anni, restituiamo strumenti fondamentali per garantire interventi rapidi e capillari sul nostro territorio - ha concluso la sindaca -. Giorno dopo giorno ci stiamo attrezzando per dotarci dei mezzi adeguati per lavorare sempre più intensamente al miglioramento della nostra rete stradale".