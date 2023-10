La scuola di Pontenuovo intitolata a Sandro Pertini

DERUTA – È stata intitolata a Sandro Pertini la scuola primaria di Pontenuovo, a Deruta. Ieri mattina, la cerimonia alla presenza del sindaco, Michele Toniaccini, della giunta, con gli assessori Cristina Canuti, Francesca Marchini, Giacomo Marinacci, Piero Montagnoli, del consigliere comunale di maggioranza Giacomo Latterini, del professor Ivan Capponi, intervenuto in rappresentanza della dirigente scolastica, Isabella Manni, della fiduciaria della scuola primaria, Arianna Di Stefano e dell’Infanzia, Lucia Grasselli, del comandante della Compagnia Carabinieri di Todi, capitano Giuseppe De Liso, del comandante della Compagnia Carabinieri di Deruta, maresciallo capo Francesco Barbato, del comandante della Polizia Locale, Stefano Consalvi, delle bambine e dei bambini della scuola, con le loro maestre, della Rosa dell’Umbria e di alcuni cittadini. Il sindaco, nel dare a tutti il benvenuto, ha sottolineato il "grande valore della cerimonia, con cui si intitola la scuola a Sandro Pertini, 7º Presidente della Repubblica Italiana, partigiano e medaglia d’oro alla resistenza, membro dell’assemblea costituente. La personalità di Sandro Pertini, il suo impegno a favore della democrazia e della libertà, siano ancora vivi nel ricordo del popolo italiano". Poi, rivolgendosi ai bambini, ha detto loro di "essere orgogliosi e fieri di questa intitolazione e gioiosi della loro scuola, perché la conoscenza è importante per vivere e costruire società migliori, più democratiche e libere".Il Comandante De Liso, rivolgendosi ai bambini e alle bambine ha ricordato loro “l’importanza del prendersi cura degli altri, come sono chiamate a fare le Istituzioni”.