La scuola ’Cocchi-Aosta’ avrà mensa e auditorium

TODI – Il cantiere della mensa- auditorium della scuola media "Cocchi- Aosta" si avvia verso la sua ultimazione. La scorsa settimana si è proceduto alla realizzazione dell’impianto di riscaldamento e raffrescamento, nonché della pavimentazione. Per completare l’opera si attende il montaggio dei serramenti e di una serie di finiture interne ed esterne, tra cui la copertura del collegamento con l’ingresso dell’adiacente plesso scolastico. "Il completamento – afferma il sindaco - è previsto nel giro di qualche mese, prima dell’estate, con l’entrata in piena attività della struttura per l’avvio del nuovo anno scolastico". L’operatività della nuova mensa è stata verificata nel corso di un sopralluogo effettuato dal sindaco Antonino Ruggiano e dall’assessore ai lavori pubblici Moreno Primieri. È stato fatto il punto sull’edilizia scolastica finanziata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, e sempre attraverso un sopralluogo, anche per il nuovo, futuro polo (Nido e scuola materna) di Ponterio: l’ultimazione è prevista per la fine del 2025, anche se l’amministrazione comunale confida nella consegna entro agosto. Il nuovo polo ha preso forma accanto alla scuola primaria e alla palestra, a confine con il parco adiacente l’argine del Tevere, che verrà dotato anche di un giardino didattico prospiciente l’ingresso del nuovo polo. L’obiettivo è quello di dare vita ad un moderno ‘campus’ scolastico. Finanziato, invece, con i fondi della ricostruzione il nuovo polo scolastico di Collevalenza, la cui gara, per 3 milioni e 200 mila euro, sarà indetta entro il mese di marzo. A completare il quadro gli interventi di efficientamento sulla primaria e media di Pantalla per mezzo milione.

