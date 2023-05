La scelta di Umbertide Città al voto per il sindaco

UMBERTIDE

Il momento è arrivato: oggi e domani gli umbertidesi decideranno se essere governati per altri cinque anni dal centrodestra di Luca Carizia (3.753 voti, ovvero il 43,82% al primo turno) o tornare a dare fiducia, dopo la grande delusione del 2018, al centrosinistra, apparentato ufficialmente con il M5S e guidato da Sauro Anniboletti (2.63 voti, il 30,71% al primo turno). Carizia è appoggiato da Umbertide per Carizia Sindaco, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e "Umbertide in Movimento", mentre Anniboletti schiera, oltre ai grillini, Partito democratico, Umbertide Partecipa, Riformisti - Umbertide Cambia e Alleanza Verdi-Sinistra.

La differenza la faranno Corrente, che non ha voluto l’apparentamento ma ha lanciato un chiaro appello a favore della sinistra, Liberailfuturo e quel che resta di Patto23, spaccatosi in questi giorni, a seconda di come indirizzeranno i propri voti. Sono chiamati a votare 12.547 umbertidesi, di cui 6.082 uomini e 6.465 donne, divisi in 18 seggi (sei quelli delle frazioni); quello più numeroso è il n. l’11, a Pierantonio, con 1005 votanti mentre il più piccolo è quello di Preggio con 180 abitanti. Alta l’affluenza al primo turno, quando hanno votato 8759 elettori, pari al 69,8%. Alcune informazioni utili: le votazioni si terranno oggi dalle 7.00 alle 23.00 e domani dalle 7.00 alle 15.00. Per votare l’elettore dovrà presentarsi al seggio esibendo la tessera elettorale e un documento di riconoscimento personale. Qualora la tessera elettorale non risulti più utilizzabile per l’esaurimento di tutti gli spazi disponibili o sia stata smarrita l’elettore dovrà chiedere il rilascio di una nuova tessera presso l’Ufficio elettorale del Comune (rilascio immediato). Contattare l’ufficio elettorale ai numeri di: 0759419212 o 0759419246. Il Comune mette anche a disposizione un servizio di trasporto gratuito, attivo nella giornata di domani per favorire l’esercizio del diritto di voto da parte di persone in grave difficoltà a raggiungere il seggio per motivi di assenza di rete familiare contattando anche in questo caso l’ufficio elettorale.

