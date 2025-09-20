La ’Ruggero Guerrieri’ va. Biblioteca in costante crescita

Mattia mantiene le promesse
Mattia mantiene le promesse
20 set 2025
ALBERTO CECCONI
Cronaca
GUALDO TADINO- Bilancio molto positivo per la biblioteca comunale "Ruggero Guerrieri". Con l'avvio a febbraio scorso della nuova gestione, si sono registrati dati molto incoraggianti, per certi versi sorprendenti, con buone prospettive anche per il futuro, considerato che la sede è diventata sempre più un luogo vissuto. Le presenze nella sede sono state più di 2.000. Le dotazioni librarie sono state ampliate con nuovi acquisti e con generose donazioni: il patrimonio bibliografico è cresciuto in quantità e varietà. Sono stati organizzati vari eventi come il "Maggio dei Libri", vi sono state numerose presentazioni letterarie. Tra le varie attività promosse, risalta il ciclo "Estate in biblioteca", con letture, giochi e intrattenimento nei locali della struttura con protagonisti tanti bambini: ci sono state "Quiz mania", letture animate di "Magie tra le pagine", "Caccia al tesoro tra i libri", "I segreti delle piante" che hanno stimolato la curiosità e l'interesse dei bambini e dei ragazzi. I servizi si sono moltiplicati: il numero dei prestiti è in continuo aumento, nuovi tesseramenti, catalogazione dei volumi, consulenze bibliografiche personalizzate. Gli spazi fruibili si sono rivelati adatti per studiare o per una pausa con i giochi da tavolo. Col nuovo anno scolastico, ripartono anche le visite guidate per accogliere studenti, insegnanti e famiglie, con proposte educative come "Bibliotecario per un giorno", un gioco di ruolo rivolto agli alunni.

Alberto Cecconi

