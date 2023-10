La rotatoria rivoluziona il traffico dei bus

SPOLETO - La rotatoria di piazza della Vittoria non rivoluziona solo il sistema del traffico veicolare cittadino, ma anche di quello dei pullman. BusItalia infatti ha comunicato che a partire da lunedì 9 ottobre le linee dei servizi urbani ed extraurbani di Spoleto, in transito per il capolinea di Piazza della Vittoria, subiranno delle modifiche ai percorsi e alle fermate. Il capolinea della circolare D e la linea 1 e 2 sarà spostato in via dei Filosori e in viale Martiri della resistenza. Tutte le modifiche sono disponibili sul sito di BusItalia. Intanto dopo le polemiche per la realizzazione della nuova rotatoria di piazza della Vittoria l’amministrazione comunale stila un primo bilancio. Il traffico, contrariamente da quanto temuto dai cittadini, scorre regolarmente e non si creano le interminabili code che avevano preoccupato durante i lavori. La nuova rotatoria facilita anche l’accesso dei pullman e camper al parcheggio di via Ponzianina.