“La Quarta Parete”, nuova mostra a Palazzo della Penna

Si intensifica l’attività per Palazzo della Penna, tornato ad essere Centro per le Arti Contemporanee: domani alle 18 si inaugura al piano terra la mostra “La Quarta Parete - Quarant’anni di fotografia davanti e dietro il palco“, dedicata al fotografo Luciano Rossetti e alla sua lunga attività all’interno del mondo del teatro. L’esposizione, che si avvale del partenariato della Fiaf - Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, si articola in circa 80 immagini ed è accompagnata da un catalogo a cura di Pier Giorgio Nosari edito da Silvana Editoriale.

La quarta parete del titolo, racconta Rossetti, "non esiste, è un diaframma immaginario che divide il palcoscenico dal pubblico. Fotografo il Teatro fin dagli inizi degli anni ’80 cercando di trovare un equilibrio di qua e di là di questo confine invisibile: foto di scena, quindi, ma anche momenti che normalmente al pubblico sono preclusi, sempre nel rispetto della sacralità delle tavole del palcoscenico e delle persone che su quelle tavole rappresentano la vita".

Tra i tanti scatti da ammirare quelli di Enrico Lo Verso un attimo prima che si apra il sipario, la Compagnia Luca De Filippo che si concede all’applauso, Paolo Poli nei camerini, Peter Stein che cammina nervosamente sul palcoscenico e Danio Manfredini stravolto dopo uno spettacolo. La mostra sarà aperta al pubblico da venerdì fino al 23 febbraio con gli stessi orari della mostra di Dorothea Lange (che prosegue al piano superiore fino al 23 marzo). E cioè da martedì a domenica dalle 10 alle 18, chiuso il lunedì.