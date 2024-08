La politica riparte dalle feste di partito. Così Dem e Ap si “dividono“ i parchi

Saranno le feste di partito a rimettere in moto l’attività politica cittadina. Dopo la pausa ferragostana con lo stop delle attività amministrative, se non quelle “ordinarie“, i gruppi politici si ripresentano ai cittadini passando per momenti di convivialità, svago ma anche riflessione. E per farlo “utilizzeranno“ gli spazi offerti dai due parchi ternani più grandi e che più si prestano. Il Partito democratico proporrà la Feste de L’Unità ai ternani dal 30 agosto all’8 settembre, a Cardeto: "Dieci giorni di condivisione, dibattiti, musica, spettacoli e ristorazione", sottolineano i Dem sui canali social annunciando che proprio sul web sarà svelato, a breve, il programma dettagliato. Di certo si sa che nello spazio dedicato ai dibattiti si parlerà di lavoro, sanità, giustizia, scuola, sviluppo del territorio, Europa, Pnrr, giustizia sociale e ti tutti i temi, come il salario minimo, cari al Partito democratico, con ospiti di rilievo della politica nazionale.

Ma anche il partito del sindaco, Alternativa Popolare ha annunciato la sua festa: dal 5 all’8 settembre, alla Passeggiata. Pure in questo caso, occasioni di confronto sulle tematiche battenti, musica, spazio per i bambini e per lo sport e spettacoli. In particolare, il 5 settembhre sei ragazzi del talent Amici faranno cantare e ballare i presenti, mentre il 7 settembre all’Anfiteatro Fausto è previsto il concerto gratuito di Riccardo Fogli.