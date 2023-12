La pianista perugina. Linda Di Carlo riscopre Louise Farrenc

La pianista perugina Linda Di Carlo (nella foto) mette a segno un nuovo tassello nel progetto discografico dedicato all’opera della compositrice francese del XIX secolo Louise Farrenc alla quale sta lavorando da 10 anni: è stato appena pubblicato per la prestigiosa etichetta olandese Brilliant Classics il cd dedicato ai due trii per violino violoncello e pianoforte op.33 e op.34 e alla sonata op.46 per violoncello e pianoforte della compositrice, realizzato con il violinista Sergey Galaktionov e il violoncellista Amedeo Cicchese.

Pianista, compositrice, docente al Conservatorio di Parigi ed editrice con il marito Aristide, Louise Farrenc nata nel 1804 in una famiglia di scultori, è stata brillante e apprezzata concertista, erede e continuatrice dell’opera dei grandi maestri tedeschi. Dopo la sua morte nel 1875 la sua musica è stata raramente eseguit, e la sua eredità è stata ripresa solo in questi ultimi anni anche grazie all’appassionata riscoperta di Linda Di Carlo, docente di accompagnamento pianistico al Conservatorio “Morlacchi”, da sempre attiva in ambito cameristico.