La padel-mania diventa business. In Umbria aperte 93 strutture

Tutti pazzi per il padel. Uno sport senza età che sta coinvolgendo tutti, perché diverte e aggrega. Crescono in continuazione centri per giocare e anche aziende che operano o entrano in questo mercato. In Umbria il padel è sempre più amato, seguito e praticato, continua a segnare, nel territorio regionale, un costante trend di crescita. Lo confermano i dati dell’Osservatorio MrPadelPaddle.com che periodicamente fotografa ritmi e tendenze di questo sport in Italia e nel mondo. Con un aumento del 12% rispetto all’anno precedente, l’Umbria oggi conta complessivamente ben 93 strutture sportive dedicate al padel.

L’aumento si riflette anche sul numero dei singoli campi che (con un + 18% rispetto al 2022) toccano oggi quota 257, dislocati su tutto il territorio. Di questi 134 sono indoor e permettono quindi di giocare anche con il cattivo tempo. Conti alla mano, ogni struttura ha una media di 2,8 campi. Dove giocare? Sono 34 i comuni umbri con almeno un club di padel. Cresce, di pari passo, il numero degli appassionati e di coloro che lo praticano con regolarità. Il padel, infatti, è uno sport che piace perché coinvolge a tutte le età. È veloce e spettacolare ma non richiede grandi tecniche né particolari abilità. Ma oggi il padel è anche business e lo dimostra il numero crescente delle aziende che operano o entrano in questo mercato. Il giro d’affari in Italia sfiora il miliardo di euro. Il noleggio dei campi rappresenta il 61% degli incassi, mentre il restante 39% deriva dalla vendita di racchette e nuovi impianti.

Non solo padel amatoriale. Il Padel Arena di Perugia, nel mese di dicembre, ha ottenuto risultati straordinari durante i Campionati nazionali giovanili a squadre femminili nelle categorie U14/16/18 e il Master nazionale giovanile maschile e femminile U14/16/18, che si sono svolti allo Star Padel di Legnano dal 7 al 10 dicembre. Il team del Padel Arena si è distinto per la sua presenza massiccia, schierando numerose squadre in tutte le categorie in gara. In particolare, il Padel Arena di Perugia ha vinto il Campionato Italiano U14 femminile a squadre, battendo il Padel team Cc Aniene, con le atlete: Matilde Minelli, Lucrezia Piernera, Matilde Laura, ed Emma Speziali. Inoltre, ha ottenuto un brillante secondo posto nel Master italiano U18 femminile con Chiara Giordano, Nicole Martini, Nicole Tavanti e Bianca Ferretti. Vincitrici del master nazionale U14 sono state Emma Speziali e Matilde Laura.