La nuova guida, musica e aperture by night alla Galleria Nazionale

Sull’onda delle presenza da record, la piazza della Galleria Nazionale dell’Umbria torna a popolarsi di eventi. Oggi alle 18 sarà presentato dall’autore Marco Pierini in dialogo con Costantino D’Orazio, il volume “La Galleria Nazionale dell’Umbria“, un percorso all’interno del museo dopo il suo riallestimento (Silvana Editore): una “guida“ molto attesa che diventa strumento di orientamento, ma anche di conoscenza del patrimonio conservato all’interno delle sue sale. Ingresso libero.

E domani alle 21, per la rassegna “Quando l’arte va a tempo“, nuovo concerto con il Quartetto di clarinetti (Mattia Rellini, Marco Rojas, Piero Mariotti, Letizia Rossi) del Conservatorio “ Morlacchi” in musiche di Bartok, Piazzolla, Gershwin. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria all’indirizzo [email protected] e non prevede la visita al museo. Il museo sarà aperto fino alle 23.30 (ultimo ingresso alle 22.30) e per i possessori del biglietto o dell’abbonamento annuale, alle 20 si terrà una visita guidata gratuita alla ricerca di dettagli musicali nelle opere della Galleria.