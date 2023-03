La Nazione e Tuttosport Da domani in edicola due giornali insieme al prezzo di uno solo

La Nazione continua a dar vita a iniziative che consentono ai propri lettori di avere una informazione sempre più capillare e completa. Ecco che da domani troverete in edicola, con il nostro quotidiano, anche “Tuttosport“. L’abbinamento dei due giornali (al prezzo di uno), sette giorni su sette, comincerà quindi da sabato 1° aprile: comprando La Nazione avrete anche ’Tuttosport’ (i due giornali non sono vendibili separatamente) e il prezzo non cambierà: resterà un euro e 70 centesimi.

In tutta l’Umbria dunque, per i lettori appassionati di sport, un’occasione in più di informarsi in modo approfondito: non solo sui fatti di cronaca nazionale e locale con Qn-La Nazione (e il proprio inserto sportivo Qs), ma anche per seguire vicende agonistiche riguardanti le principali discipline sportive, di cui sono protagonisti anche club e atleti umbri.

Una ’finestra’ in più alla quale affacciarsi per avere uno sguardo ampio sugli avvenimenti sportivi. La Nazione e Tuttosport, in abbinamento, permetteranno ai nostri lettori di seguire il calcio della serie A e quello della serie B dove militano Perugia e Ternana, ma anche la serie C con il Gubbio. E poi il grande volley con un’attenzione particolare ai campioni della Sir Perugia e alla Bartoccini (team di serie A1 femminile) ma anche il basket, il tennis, il motorsport, il ciclismo, l’atletica leggera, la scherma, il nuoto, la ginnastica artistica e tanto altro ancora.

“Tuttosport“ è uno dei giornali sportivi più venduti d’Italia. E La Nazione – i nostri lettori lo sanno bene – è stata fondata a Firenze nel luglio 1859. Una lunga storia e grandi firme dunque per tutte e due le testate che da domani potranno essere acquistate insieme. Due, a 1 euro e 70.