La “moda povera“ di Olivier Saillard conquista Solomeo

Gli abiti si trasformano, raccontano, rievocano ricordi e memorie di una vita passata. E’ un defilé-spettacolo ricco di emozioni e poesia quello andato in scena al teatro Cucinelli nel nuovo evento internazionale della stagione, che nel borgo del re del cachemire ha portato “Moda Povera V – Les vetements de Renée“ (foto) di Olivier Saillard, storico e curatore di moda tra i più influenti al mondo. Un omaggio alla madre scomparsa per uno dei capitoli più coinvolgenti, di certo uno dei più sentiti, del progetto attraverso cui Saillard applica i principi della haute couture a vestiti normali di ogni giorno e li trasforma in abiti preziosi. Nell’arco di quattro performance, una trentina di spettatori, seduti in circolo direttamente in palcoscenico, hanno ammirato la modella Axelle Doué che con movimenti leggeri ed eleganti ha indossato le creazioni portate da Saillard: un preambolo e 23 atti per celebrare i cappotti di Renée diventati mantelle, giacche da cerimonia o tailleur, le sue magliette trasformati in vestiti da sera, i guanti nati dai fazzoletti di un tempo.

S.C.