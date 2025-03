La matematica nell’arte. L’idea degli studenti

La matematica coniugata all’arte e al movimento, fuse in un’unica espressione, apre le porte a idee nuove, creazioni belle e accattivanti. Tra pochi giorni sarà la Giornata internazionale della matematica, ma gli studenti del Liceo “Jacopone da Todi“ hanno già reso omaggio al Pigreco partecipando al concorso “Math You Can Touch“ e realizzando coreografie tese a rappresentare le figure geometriche in cui il ruolo di questa costante risulta evidente. In occasione dell’assemblea di istituto, infatti, oltre cento ragazzi hanno tracciato sul prato della Consolazione il pentagono regolare con la stella pitagorica, il triangolo e il rettangolo aurei, nonché la spirale (logaritmica) di Fibonacci, utilizzando strumenti semplici quali bastoni, corde con cappio e tecniche di disegno tecnico. Create le forme, gli studenti hanno occupato posizioni precise lungo le linee, trasformandosi in punti viventi di una costruzione geometrica. Movimenti che hanno permesso di toccare con mano la bellezza della matematica, dimostrando come numeri e proporzioni possano diventare esperienze fisiche concrete, visibili e interattive. La scelta del Tempio bramantesco non è casuale. L’edificio, considerato uno dei simboli dell’architettura rinascimentale, è stato oggetto di misurazioni eseguite dal Laboratorio di Studi Visuali della Sapienza di Roma che mostrano come la sezione aurea sia un elemento importante nella sua progettazione. Chiunque sia stato il progettista del Tempio (Leonardo o Bramante?) ben conosceva le proprietà matematiche ed estetiche di questo numero!

