La lotta ai tumori infantili. Otto bambini su dieci guariscono dalla leucemia

Le guarigioni dei bambini e degli adolescenti malati di leucemie e linfomi, ancora le neoplasie più frequenti in campo pediatrico, si attestano intorno all’80 per cento, e "crescono ogni anno" le possibilità di guarigione nei tumori solidi nei bambini e negli adolescenti, grazie ad un approccio multidisciplinare.

Il quadro è emerso dal convegno "Tumori pediatrici, una presa in carico globale tra obiettivi raggiunti e nuovi traguardi" che si è svolto a Perugia al Residence "Daniele Chianelli", organizzato in collaborazione con la struttura complessa di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale del capoluogo umbro. "È San Valentino, festa dell’amore, che precede la giornata mondiale contro il cancro infantile, e non poteva esserci giorno migliore per celebrare l’amore per la vita" ha detto Franco Chianelli, presidente del Comitato per la vita "Daniele Chianelli". Che riferisce dell’iniziativa in un comunicato. "Abbiamo presentato - ha sottolineato Francesco Arcioni, medico dell’Oncoematologia pediatrica - risultati e strategie terapeutiche che soltanto cinque anni fa erano inimmaginabili. L’obiettivo è guardare oltre e sempre con maggiore efficacia contrastare le malattie che rimangono ancora inguaribili". Daniela Donetti, direttrice regionale Sanità e Welfare, ha parlato di "un modello emozionante e innovativo". "Costruire un sistema, con al centro il Comitato Chianelli, che permette alle persone di vivere nella normalità è parte integrante della cura, in una catena che comprende anche la ricerca e l’innovazione terapeutica" ha aggiunto. "Saremo sempre al vostro fianco", ha assicurato la presidente dell’Assemblea legislativa Sarah Bistocchi.

Delle guarigioni dei bambini e degli adolescenti malati di leucemie e linfomi, hanno parlato le dottoresse Elena Mastrodicasa e Ilaria Capolsini, ematologhe della struttura complessa di Oncoematologia pediatrica nella prima sessione del convegno coordinata da Guido Pennoni, direttore dipartimento materno Infantile Usl Umbria 1 e Federica Celi, direttrice Dipartimento materno infantile azienda ospedaliera Santa Maria di Terni. Le terapie e le possibilità di guarigione nei tumori solidi nei bambini e negli adolescenti, sono state illustrate poi dalla dottoressa Katia Perruccio. Ampio spazio anche all’equipe multidisciplinare, interamente sostenuta dal comitato "Daniele Chianelli", composta da esperti in psicoterapia, assistenza sociale, educazione professionale, nutrizione, neuropsicomotricità, neuropsicologia, arteterapia, musicoterapia, ortoterapia e teatroterapia.