La lirica sotto le stelle. C’è “Cavalleria Rusticana“ ai Giardini del Frontone

È senza dubbio uno dei momenti più attesi e amati dell’estate perugina. La grande lirica torna ai Giardini del Frontone con “Cavalleria Rusticana“, il capolavoro di Pietro Mascagni che il Coro Lirico dell’Umbria porta in scena domani alle 21.15 in un grande spettacolo sotto le stelle che rappresenta una nuova tappa dell’ambizioso progetto di riportare finalmente in città una stagione di opera lirica.

Lo spettacolo viene presentato in "un allestimento straordinario – racconta Paolo Galmacci, presidente del Coro Lirico – che dimostra come l’opera, riconosciuta patrimonio immateriale dell’umanità, rappresenti la sintesi di tutte le arti, mescolandosi in questo caso con la letteratura e la danza. Noi vogliamo offrire a tutti l’opportunità di avvicinarsi alla lirica".

Si comincia infatti con la lettura drammatica della novella di Giovanni Verga, a cura di Mariella Chiarini e Fabio Furiosi. Subito dopo avrà inizio l’opera, che nell’arco di di un’ora scandita da emozionanti scene e travolgenti melodie, ripercorre il dramma della gelosia e dell’onore fino al tragico finale, come raccontato dal libretto di Giovanni Targioni Tozzetti e Guido Menasci. Sul palco ci saranno le migliori realtà artistiche del territorio: il Coro Lirico dell’Umbria (che interpreta il popolo siciliano in festa) con la partecipazione del Coro Controcanto di Bettona e Chorus di Marsciano, la la storica Banda de “Il Concerto Musicale Francesco Morlacchi’ di Cannara, maestro Francesco Verzieri e interpreti di grande personalità ed esperienza come Paola Stafficci (Santuzza), Simona Cavorsi (Lola), Francesco Panni (Turiddu), Andrea Sari (Alfio) e Rosalba Petranizzi (Mamma Lucia). Nelle parti strumentali, l’Introduzione e il celeberrimo Intermezzo, si sovrapporranno in scena le coreografie originali di Marzia Magi e dei suoi ballerini del Centro Danza di Perugia. Maestro preparatore del coro In Sang Hwang, direttore Alessandro Zucchetti (che ha arrangiato l’opera per per orchestra di fiati), regia di Stefano Rinaldi Miliani. Ingresso a 20 euro, ridotto 15, con biglietti on line sul circuito bigliettoveloce.it oppure direttamente al botteghino al Frontone.

Sofia Coletti