La “legge“ del sindaco Bandecchi: "Solo i cani piccoli senza museruola"

Museruola obbligatoria per i cani oltre i nove chilogramnmi di peso. Lo annuncia il sindaco: "La legge non lo prevede, Stefano Bandecchi sì". Il primo cittadino annuncia anche apposite e "precise" ordinanze in materia. Dibattito in Consiglio comunale sul nuovo regolamento, approvato a maggioranza, “per favorire il miglior rapporto tra uomoe animale". "Ciò che mi interessa è svuotare il canile di Terni – così Bandechi intervendo in assemblea – . Per me gli animali non devono stare in galera, soprattutto se non hanno commesso reati. Abbiamo ancora 180 cani nel nostro luridissimo canile, ne avevamo 250, qualche cane malato è stato nel nostro canile per 16 anni. Ho assistito a una storia impietosa e vergognosa, sul fatto che una famiglia milanese abbia voluto prendere un cane malato da 16 anni e se lo sia tenuto custodendolo in maniera affettuosa negli ultimi giorni o mesi della sua vita, dandogli affetto. In carcere ti possono dare tutto l’affetto che vuoi ma sempre in carcera stai. I cani non devono stare in galera e voterò questo regolamento che mi permetterà di svuotare questo maledetto canile che non può essere pieno di animali". Poi la questione della sicurezza pubblica. "Ci sono leggi dello Stato fatte con superficialità e in maniera poco attenta - così ancora il sindaco in Consiglio comunale – , penso che i cani, come gli uomini, abbiano un’anima e un carattere, quindi siano buoni, cattivi e inutili, saggi e non saggi, aggressivi, criminali o buoni e dolci, come gli uomini. Approverò il regolamento e farò delle ordinanze che saranno in linea con molti emendamenti presentati ma contro la lalegge italiana, che non fa più una schedatura dei cani buoni e cattivi". "Faro leggi sulle museruole - aggiunge Bandecchi – perché per me i cani senza museruola non si fanno uscire da casa o da un appartamento in un palazzo di trenta piani, perché non si può mordere cittadino sulle scale. Le museruole le toglieranno all’esterno e le rimetterranno nei parchi e in centro. Le mie ordinanze saranno precise, anche dove ci saranno luoghi aperti ai cani. I cani che io considererò pericolosi e che la Asl considererà pericolosi avranno le museruole a potranno girare con gli altri. Mi sono documentato, per me gireranno senza museruole solo i cani sotto i nove chili di peso, che vengono messi nelle taglie piccole. La legge non lo prevede, Stefano Bandecchi sì". "Dico una cosa a tutti i cittadini animalisti - è la conclusione –, se un cane portato in giro mi mozzica, potrei fare del male al cane a el padrone".

Ste.Cin.