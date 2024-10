La Lega a fianco di Tesei: "Preparati ed esperti"

"La lista della Lega è la migliore possibile, una selezione che rispecchia la rappresentanza dei territori, donne e uomini preparati con grande esperienza amministrativa e professionale, medici, imprenditori, sindaci, ex sindaci, amministratori comunali, giovani: tutte figure che arrivano da un percorso importante e sapranno dare un contributo fattivo, vero e autentico alla nostra candidata Donatella Tesei, pronta a rivincere le prossime elezioni regionali". E’ quanto ha detto ieri alla presentazione della lista il segretario regionale del Carroccio, Augusto Marchetti. "Stiamo conducendo una campagna seria, a supporto delle associazioni di categoria, degli imprenditori, dei cittadini, delle famiglie, delle persone con disabilità, dei disoccupati e dei giovani, abbiamo le idee chiare, un programma concreto, con candidati che sapranno fare la differenza. La nostra - ha aggiunto - è una campagna elettorale fatta anche di rendicontazione del lavoro che abbiamo prodotto come Lega in questi cinque anni con Donatella Tesei, forti di una filiera di governo che parte dai territori, dagli amministratori locali, passa per il governo regionale e arriva fino al nazionale. Abbiamo svolto un importante lavoro sulle infrastrutture, sull’alta velocità che finalmente toccherà l’Umbria, sulla Fcu che nei prossimi anni ricollegherà il nord e il sud della nostra regione e sull’aeroporto che ha superato i 500mila passeggeri e che abbiamo l’obiettivo di portare a 1 milione. Vogliamo continuare il lavoro sulla sanità di territorio - ha concluso -, da potenziare ulteriormente dopo i disastri della precedente amministrazione regionale".