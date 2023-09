La “guerra“ dei buoni pasto negli appalti

FOLIGNO – Ieri, le prime quattro ore di sciopero. In futuro, se dopo la manifestazione nazionale in calendario a Roma sabato 7 ottobre la richiesta dell’adeguamento economico del buono pasto non sarà garantita dal committente (gruppo aziende delle Ferrovie dello stato) e dalle ditte appaltatrici, i lavoratori sono pronti ad incrociare nuovamente le braccia. Una sorta di appello lanciato con forza dai dipendenti (una ottantina quelli che operano a Foligno, 150 in Umbria) che a sembrano decisi in tempi brevi ad allungare la protesta per una intera giornata. Appello ribadito ieri dai lavoratori degli appalti ferroviari e dalle segreterie della Filt – Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Salpas Orsa, in occasione del ‘sit in’ di protesta effettuato davanti alla stazione ferroviaria di Foligno, per il "riconoscimento dell’adeguamento dei buoni pasti da 5.20 euro a 8 euro".