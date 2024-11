La grande scherma motore dello sviluppo

TERNI Il Circolo Scherma Terni lancia una stagione agonistica 2024-2025 in grande stile, che va anche oltre lo sport e può rappresentare un opportunità di crescita per la città. Terni si prepara quindi a ospitare competizioni che richiameranno atleti e appassionati di scherma da tutta Italia e da diversi Paesi europei, "con un importante impatto sportivo, culturale ed economico per l’intera regione" viene sottolineato. Tra gli eventi principali, la Prima Prova di Qualificazione Assoluti Zona 2 di Fioretto e Sciabola, che si terrà oggi e domani al Palatennistavolo con circa 450 atleti provenienti dalle società schermistiche del centro Italia (50 gli atleti ternani); la 4ª Prova del Circuito Nazionale Master e del Circuito Europeo Master, programmata per il 1 e 2 febbraio, che accoglierà schermidori da tutta Europa; il Trofeo dell’Amore – Lui e Lei, un appuntamento di febbraio dedicato a San Valentino, patrono di Terni, e i Campionati Italiani Giovani e Cadetti, che si terranno dal 30 maggio al 1 giugno. A presentare il programma Alberto Tiberi, presidente del Circolo Scherma Terni; Francesco Tiberi, responsabile tecnico del Circolo; Giovanni Marella, delegato regionale della Federazione Italiana Scherma e Marco Schenardi, assessore comunale allo sport.

"Grazie al supporto del Comune di Terni - così il presidente Tiberi – abbiamo la garanzia dell’utilizzo dei palazzetti sportivi per ospitare gare di rilevanza nazionale. Quest’anno il calendario agonistico è particolarmente intenso e prestigioso: la partecipazione al Circuito Europeo Master richiamerà circa 3.000 atleti da tutta Europa. A giugno, inoltre, ospiteremo i Campionati Italiani Giovani e Cadetti, che decreteranno i campioni nazionali in queste categorie cruciali per la crescita dello sport".