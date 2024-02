La fortuna bacia Foligno. Gioca 5 euro a Vescia. Ne porta a casa 50mila

Cinque euro per un ‘Tutto x tutto’ valgono 50mila euro di premio. Mattinata fortunata a Vescia, dove è stata realizzata una importante vincita ad un gratta e vinci. La location dove si è fermata la dea bendata è la ‘Tabaccheria 3k’ di Katia Gammaidoni. "Siamo molto contente della vincita – racconta la titolare dell’attività – perché ha premiato una persona nota del nostro paese. Siamo ben lieti perché si tratta di un bravo ragazzo, ma rispettiamo la sua volontà di non divulgare la propria identità". Di certo la felicità, al momento della scoperta del premio, non deve essere stata secondaria e sicuramente avrà attirato l’attenzione di qualche altro avventore all’interno del locale. L’attività è un punto storico della frazione, uno di quei luoghi che diventano riferimenti per generazioni, pur cambiando proprietario di volta in volta. La gestione di Katia Gammaidoni è iniziata otto anni fa e, da allora, sono state tre, compresa quest’ultima, le vincite che l’hanno interessata. Sei anni fa è stato il Superenalotto a baciare il territorio con 110mila euro. "Quella volta fu diverso – spiega ancora Katia Gammaidoni – perché noi non ci siamo resi conto di niente e non sappiamo chi sia stato il fortunato vincitore. Fummo avvisati addirittura da un giornalista che ci chiamò per chiedere la nostra opinione ma si ritrovò ad informarci. L’altro momento di vincita è stato con un altro gioco nel quale il giocatore ha vinto 15mila euro". La notizia della vincita è rimbalzata anche sui social, dove sono piovute le congratulazioni e gli auguri al fortunato vincitore, che però resta ignoto. Foligno non è nuova, comunque, a queste vincite. Nei giorni scorsi la Dea bendata aveva ancora baciato la città della Quintana con 20mila euro vinti al ’10 e lotto’. In quella occasione era stato centrato un 9 in un’estrazione frequente. Nel giorno dell’antivigilia di Natale 2023 altra vincita importante. In questo caso, con un tagliando di 15 euro la Fortuna aveva regalato 100mila euro all’ignoto giocatore. Qui si trattata di un biglietto de ‘La grande occasione’. Resta comunque storica la vincita di 1,8 milioni di euro vinti nel gennaio 2019 con ‘Turista per sempre’.