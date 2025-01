La fontanella dimenticata tra rovi e foglie. Un passato glorioso al Crocevia

Lo studioso Francesco Brozzetti nel suo girovagare per pievi e strade campestri, ha fotografato la fonte che si trova sulla strada che da San Marco discende a Cenerente (lato destro). "Una fontana, che solo i più anziani ricordano, da decenni nascosta da un guardrail, sommersa dalla vegetazione e ridotta ormai ad un fatiscente vascone. E’ ormai consuetudine - scrive – veder scomparire tra i rovi ed il fogliame il marmo della fonte, per poi vederlo ricomparire grazie alla pietà di qualche volonteroso che più o meno bene lo libera dal verde invasivo, fino a quando, poi, la natura ha il sopravvento e tutto scompare nuovamente! L’elemento principale di questa fonte è rappresentato dalla sua antica conca di forma ovale intagliata in un monolite calcareo di colore rossiccio delle dimensioni simili a quella addossata all’Arco Etrusco. La vasca proviene sicuramente dalla “Fonte Rossa” che fino alla seconda metà dell’800 era addossata al primo edificio a sinistra di via XIV Settembre in prossimità del crocevia e che venne poi, nel 1944, smontata ed immagazzinata, per evitare che venisse distrutta dall’ esercito tedesco in ritirata".