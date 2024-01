La Filarmonica di Pretola nel grande Concerto alla Sala dei Notari

Tradizionale Concerto dell’Epifania a Perugia con la Filarmonica di Pretola. L’appuntamento è per domani alle 17 alla sala dei Notari, con tante partecipazioni e collaborazioni d’eccellenza. Con la Filarmonica di Pretola ci sono la Filarmonica Scarponi di Torgiano, il coro Controcanto di Bettona e il coro dei docenti di Perugia. Partecipano i tre soprano Margherita Bingrossi, Simona Cavorsi e Sarah Piccioni e il tenore e direttore di coro Alessandro Zucchetti. I direttori sono Eleonora Bastianelli (nella foto) e Roberto Chioccoloni, presenta Sandro Allegrini.

Uno spettacolo adatto a qualsiasi tipo di pubblico, con classici di altissimo livello e sorprese divertenti per coinvolgere tutti in un viaggio musicale imperdibili. E’ l’occasione per apprezzare Riancora una volta la Filarmonica di Pretola che è stata ricostituita nel 1977 e ha fatto il suo debutto ufficiale il 22 ottobre 1978. Dal maestro storico Angelo Breccolenti la direzione della Banda musicale è passata al Maestro Eleonora Bastianelli. L’ingresso al concerto è libero.