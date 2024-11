La ’Fiera di San Martino’. Cinque secoli di storia

TODI – Oltre 150 bancarelle che si sono snodate dal tempio della Consolazione fino a Piazza del Popolo, salvo alcuni intervalli previsti dal piano di sicurezza ed emergenza. La tradizionale fiera di San Martino non ha deluso le aspettative e, come ogni anno, ha attratto migliaia di persone provenienti, fino a sera inoltrata, anche dai Comuni limitrofi. Scuole di ogni ordine e grado chiuse per una migliore gestione della circolazione veicolare nel centro storico e intorno alle mura cittadine e 126 banchi di ogni genere commerciale, dall’abbigliamento ai prodotti alimentari, dagli oggetti per la casa alla pelletteria. Novità di quest’anno è stata una "sezione" dedicata all’artigianato locale, con una trentina di espositori che sono stati collocati nell’area dei Giardini pubblici e lungo via Ciuffelli. Non è il patrono della città, ma la festa di San Martino, le cui origini risalgono al XVI secolo, resta un appuntamento molto sentito dalla comunità. Era l’8 giugno 1544 quando il Consiglio generale tuderte accettò la proposta di Monsignor Domenico Bonalingua di attivare una fiera nei pressi di Via Ulpiana in onore di san Martino vescovo, san Martino I papa e san Brizio. Il riconoscimento ufficiale arrivò nel 1592, grazie all’illustre factotum tuderte, Luc’Alberto Petti, che riuscì a farla inserire nelle "fiere solite della città". Da questo momento in poi la fiera fu sempre riconosciuta e considerata alla stessa stregua degli altri raduni commerciali "storici". In occasione della fiera è stata aperta in via straordinaria la mostra "Pio IX, la Guardia Civica e il sogno di un’Italia Federale" al Palazzo del Vignola.

S.F.