Benevento supera Perugia Under 17: 3-1 nell'andata dei quarti playoff scudetto

BENEVENTO

Vinti, Bevanti (20’st Cantalino), Bartolini, Peruzzi (35’st Fiorentini), Brunori (13’st Agnissan), Cesarini, Merico (20’st Chiodini), Dottori, Bellali (35’st Pepe), Perugini, Ciani. A disp.: Strappini, Condac, Vanni, Forti. All.: Michele Gatti

BENEVENTO: Cammarota, Kwete, Pisani, Del Gaudio, D’Ambrosio, Formicola, Battista (30’st Infante), Grilli, Soprano (40’st Giurolo), Giugliano (45’st Cerbone), Scalici (30’st Scarpitella). A disp.: Luongo, Cerulo, Catiello, Matrone, Iuliano. All.: Floro Flores

Arbitro: Ferrara di Roma 2

Marcatori: 4’pt e 33’st Giugliano (B), 8’pt Bellali (P), 42’pt Battista (B)

Note: Espulso Pisani al 25’ st (B)

Qualificazioni in salita per i ragazzi del Perugia Under 17. L’ex biancorosso Antonio Floro Flores (una stagione con il Grifo nel campionato 2004-2005 culminato con il fallimento biancorosso) non fa sconti ai ragazzi di Michele Gatti e ipoteca la semifinale playoff scudetto vincendo 3-1 al Paolo Rossi nella gara di andata del quarto di finale.

La squadra campana si porta avanti subito. Il Benevento è passato in vantaggio dopo quattro minuti con Giugliano, non si fa attendere la reazione dei biancorossi, con il pareggio dei padroni di casa con Bellali all’8’ minuto. Ma il Benevento preme e chiude la prima frazione in avanti di una rete grazie alla marcatura di Battista realizzata al 42’.

Il gol del definitivo 3-1 è stato messo a segno dal solito Giugliano a minuto 33 della ripresa. Da segnalare l’espulsione rimediata da Pisani al 25’ del secondo tempo che ha costretto gli ospiti a giocare oltre venti minuti in inferiorità numerica. Il difensore, quindi, sarà costretto a saltare il match di ritorno, che è in programma per domenica prossima sul campo sintetico all’Avellola. E, in quell’occasione, servirà un’impresa ai biancorossi di Gatti visto che dovranno vincere con tre reti di scarto in una gara che si giocherà lontano da casa.