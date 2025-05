Antonio Armillei lascia il Sansepolcro, Davide Ciampelli in pole per la sostituzione

PERUGIA - Antonio Armillei non guiderà il Sansepolcro nella prossima stagione. Una decisione nell’aria da giorni, già all’indomani della splendida vittoria del campionato, la seconda nel giro di tre anni, con il tecnico folignate che è diventato un beniamino della piazza biturgense. Oggi l’incontro con la dirigenza e la decisione di non rinnovare l’accordo in un rapporto ottimo, rafforzato anche dalle vittorie. Per la sua sostituzione in pole c’è Davide Ciampelli, pronto a una nuova avventura in serie D dopo un anno sabbatico.

In casa Sansepolcro resta comunque la grande riconoscenza per Armillei che ora potrebbe ripartire in un’altra piazza. Sempre in serie D, manca solo l’ufficialità ma c’è già un’intesa di massima per la conferma di Simone Calori sulla panchina del Trestina. Una conferma guadagnata sul campo con la salvezza. Conferme a raffica anche in casa Orvietana con Antonio Rizzolo e il suo staff che guideranno i biancorossi anche nella prossima stagione.

Fusione in vista, invece, tra Pierantonio e Umbertide Agape. Gli ottimi rapporti fra le due società stanno accelerando le manovre con continue riunioni fra le due dirigenze. Dopo i saluti di Giacomo Bruni da una parte e Marco Sabatini dall’altra, il nuovo allenatore del club che nascerà sarà l’ex Pontevalleceppi Nicola Polverini. Sempre in Eccellenza, vuole essere protagonista la Pietralunghese con un altro ingaggio: arriva l’ex Branca Diego Giambi (95).