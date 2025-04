La Festa del Tulipano si fa più bella. Presentata la 55esima edizione

E’ stata “Eventi Castiglione del Lago“ con il presidente Marco Cecchetti, a presentare la 55esima edizione della "Festa del Tulipano", il grande evento di primavera che si appresta ad aprire i battenti giovedì 24 aprile per poi protrarsi fino al 3 maggio a Castiglione del Lago e che vivrà il momento clou nelle parate in programma il 25 e 27 aprile (dalle 14.30 alle 19) e in notturna il 3 maggio (dalle 21 alle 23.30), con i carri allegorici da un milione di veri petali dedicati a San Marino, Città del Vaticano, Malta e Principato di Monaco ad attraversare le vie del borgo.

Sarà dunque per la prima volta "senza frontiere" la manifestazione che quale filo conduttore celebrerà la "grandezza" dei piccoli Stati, che si accomuna all’identità forte, alla capacità di mantenere viva la propria storia e al valore della comunità dei piccoli borghi tra i quali spicca anche la perla lacustre dove nacque il condottiero Ascanio della Corgna. Alla presentazione sono intervenuti, oltre al presidente Cecchetti accompagnato dalla vice presidente Laura Parbuono, il sindaco di Castiglione del Lago, Matteo Burico, il consigliere regionale Cristian Betti, l’amministratore unico di Sviluppumbria Michela Sciurpa, il direttore del Gal Trasimeno-Orvietano Francesca Caproni, il presidente di Confcommercio Trasimeno Mirko Salvi, il presidente dell’Associazione "I Borghi più belli d’Italia" Fiorello Primi, il presidente della "Strada del Vino Colli del Trasimeno" Luca Partenza.

Tra gli appuntamenti più attesi "Taverna del Tulipano" con piatti tipici locali offrirà ai visitatori un’esperienza gastronomica autentica e conviviale. Si presenta all’esordio, poi, l’evento "Calici e Tulipani" (solo dal 30 aprile al 2 maggio, dalle 17 alle 23 in piazza Antonio Gramsci, zona uliveto), "un percorso degustativo tra le cantine del Trasimeno" alla quale si associa, inoltre, la prima edizione di "Gustum", con degustazoni dei migliori prodotti gastronomici del territorio. Confermato, poi il "Trasimeno Rosé Festival" e immancabili il "Giardino dei Tulipani" e il mercatino "Fiori e Passioni".

Una manifestazione che introdurrà al meglio la primavera tra svago e convivialità, ma anche degustazioni di prodotti tipici locale e riscoperta delle tradizioni.