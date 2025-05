La ’Festa del Tulipano’. Oggi la seconda sfilata. In migliaia a Castiglione

La "Festa del Tulipano" e la seconda sfilata, quella di oggi, Primo Maggio. Dalle 15 ad attrarre le migliaia di visitatori attesi anche per questa occasione, dopo il boom di domenica scorsa, saranno le "quattro meraviglie" dedicate alla "grandezza dei piccoli stati" in collaborazione con l’associazione "I Borghi più belli d’Italia": Città del Vaticano, con un ringraziamento speciale a Papa Francesco attraverso un maxi-cuore di tulipani; Malta, con la sua tradizione dedicata al Mar Mediterraneo; Principato di Monaco. La parata vedrà anche la partecipazone di una delegazione del Gruppo storico della Quintana di Foligno, il Corteo storico di Castiglione del Lago, i musici e gli sbandieratori del Palio dei Terzieri di Città della Pieve, il gruppo del "Cassero" di Castiglion Fiorentino, le bande di Sanfatucchio e di Pozzuolo Umbro, il focloristico complesso "La Tramontana", la "Bologna Street Band", la "Fantomatik Street Band" e il gruppo "Frustica Faleria".

Dalle prime ore del mattino e dopo la parata fino a tarda sera, per le vie del borgo si alterneranno infine per vari momenti di animazione giocolieri, maghi, trampolieri ed altri artisti di strada. Il pubblico avrà inoltre l’opportunità di visitare il "Giardino dei Tulipani", spettacolo botanico di grande impatto visivo in piazza Dante Alighieri con possibilità di acquistare fiori e bulbi; di addentrarsi nel mercatino "Fiori e Passioni" (ultima data appunto il 1° maggio); e di ammirare il Lago Trasimeno dall’alto della grande Ruota panoramica posizionata all’ingresso del borgo. In funzione anche la gettonatissima "Taverna del Tulipano" con le specialità della zona. Il programma stilato dall’associazione "Eventi Castiglione del Lago" tocca prima, però, due iniziative particolarmente attese, entrambe dedicate ai vini del Trasimeno e alle eccellenze agroalimentari del territorio lacustre e non solo. Prende il via, infatti (fino a venerdì 2 maggio) "Calici & Tulipani", un percorso tra le migliori cantine del Trasimeno. Dalle 17 alle 23 sarà possibile degustare, attraverso appositi ticket, i vini delle cantine umbre. L’evento è realizzato in collaborazione con il Consorzio Tutela vini Colli del Trasimeno, "La Strada del Vino Colli del Trasimeno" e Confcommercio Umbria-Trasimeno con la musica live di Antonio Cavallaro Trio-Jazz&Bossa (oggi) e di Corrado Tales (domani).