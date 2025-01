La Famiglia Perugina festeggia il patrono . Pergamena per Laura

Anche la Famiglia Perugina, che ha sempre avuto un ruolo centrale nella promozione e conservazione delle tradizioni, è attiva in questo periodo. Dopo aver salutato il nuovo anno con l’incontro per gli auguri di Natale, l’associazione si è riunita per festeggiare il santo patrono. Con l’occasione il presidente Giovanni Brozzetti, presente anche la sindaca Vittoria Ferdinandi, ha consegnato la pergamena alla socia Laura Natalini Minuti per la lunga attività svolta fin dagli anni ’80 a fianco dell’associazione.