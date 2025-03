La diocesi s’interroga su lavoro e futuro

“Lavoro, sviluppo, futuro: opportunità in Umbria“ è il titolo dell’annuale convegno promosso dalla diocesi di Foligno attraverso l’Ufficio per i problemi sociali e il lavoro. L’appuntamento è per giovedì 27 dalle 17 al centro pastorale diocesano “Fratelli Tutti“.

L’incontro è organizzato con la collaborazione di Confindustria sezione di Foligno. La diocesi da anni è impegnata con tutte le forze sociali, le istituzioni scolastiche, la cittadinanza nella riflessione sui problemi del lavoro, sviluppo, dignità della persona, declinando nel territorio la proposta del magistero sociale della Chiesa. "Lo scopo – sottolinea don Luigi Filippucci, direttore dell’ufficio pastorale – è quello di accendere in noi e negli altri una speranza nel mondo del lavoro".

Dopo i saluti istituzionali, in particolare del vescovo Domenico Sorrentino, i lavori del convegno saranno aperti dalle parole di alcuni giovani che si stanno confrontando con il mercato del lavoro. L’Umbria negli ultimi anni sta registrando segnali di ripresa, con un aumento degli occupati e una riduzione della disoccupazione, nonostante oltre 10mila giovani, tra il 2013 e il 2022, abbiano lasciato la regione per trasferirsi all’estero. Di questi nuovi emigranti oltre il 25% possiede una laurea.

Interverranno anche Mariano Gattafoni (Confindustria Umbria), Luca Ferrucci docente ordinario di economia e management dell’Università di Perugia e di Suor Alessandra Smerilli del comitato “Economy of Francesco“ e segretario del dicastero della santa sede per il servizio dello sviluppo umano Integrale. La moderazione dell’incontro è affidata al giornalista Fabio Luccioli.