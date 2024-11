La danza di “Panoramic Banana“ al Morlacchi

Secondo spettacolo per la rassegna di danza dello Stabile “Perché non ballate?” che fa del Morlacchi un palcoscenico privilegiato per le più significative esperienze della nuova danza. Domani alle 20.45 la Compagnia mk – una delle più interessanti del panorama artistico internazionale – porta in scena lo spettacolo “Panoramic Banana - Album degli abitanti del Nuovo Mondo“ (nella foto) con le coreografie e l’atmosfera di Michele Di Stefano e con i danzatori Biagio Caravano, Sebastiano Geronimo, Luciano Ariel Lanza, Flora Orciari, Laura Scarpini e Francesca Ugolini. La nuova produzione di mk è un caleidoscopio di danze e immagini immerse in una sonorità ibrida, con una produzione incessante di sistemi coreografici. Il coreografo Michele Di Stefano crea uno spettacolo vibrante, che porta il pubblico ad esplorare nuovi territori sospesi tra l’euforia dell’ignoto e il desiderio di ritorno a una natura selvaggia. Un’occasione per apprezzare il talento e la creatività di Michele Di Stefano, coreografo e fondatore del gruppo mk, vincitore di numerosi riconoscimenti per la sua attività. Alla circuitazione degli spettacoli affianca una intensa attività di incontri, laboratori e proposte sperimentali.

“Perché non ballate?“ prosegue con “Monumentum. The Second Sleep / seconda parte quartetto“ di Cristina Kristal Rizzo, il 21 e 22 gennaio, “Strangers in the night“ di Carlo Massari, il primo marzo e “Save the last dance for me“ di Alessandro Sciarroni, sabato 10 maggio.