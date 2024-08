’La Cura del Creato’. Incontro nel santuario

FOSSATO DI VICO – Il tradizionale appuntamento sulla cura del creato, che anticipa la relativa "19^ Giornata mondiale di preghiera", si terrà sabato alle 16,30 presso il Santuario della Madonna della Ghea, nel territorio della frazione di Purello. Lo organizza l’attivissimo circolo Acli "Ora et Labora" presieduto da Francesco Pascucci in collaborazione con i circoli della zona dell’eugubino-gualdese. L’incontro, che si incentra sul tema: "Spera e agisci con il Creato", sarà coordinato da Marta Ginettelli, vicepresidente provinciale delle Acli di Perugia e vedrà come relatori Roberto Paolo Ciabilli del Masci e Lorenzo Gaiani della presidenza delle Acli di Milano, già sindaco di Cusano Milanino. Al termine verrà celebrata la messa dal parroco don Raniero Menghini, con memoria dell’ex presidente nazionale delle Acli Giovanni Bianchi a 7 anni dalla sua scomparsa. A chiusura della giornata, si scatterà la tradizionale foto ricordo di gruppo di fronte al suggestivo santuario; seguirà una "agape fraterna". Un’altra bella iniziativa è stata programmata dallo stesso circolo per domenica 8 settembre: alle 16,30, nella chiesa della "Natività di Maria" di Palazzolo, viene presentato il libro: "Edicole e Madonnine sacre a Fossato di Vico". Il volume è stato realizzato con il sostegno della Fondazione Perugia ed il patrocinio del comune di Fossato di Vico; l’opera è stata curata nella parte descrittiva da William Stacchiotti e nella parte fotografica da Gabriele Giombetti.

Alberto Cecconi