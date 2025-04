La Croce Rossa si presenta: "Ecco le nostre attività"

Il comitato locale di Croce Rossa, in ricordo della nascita della Croce Rossa e Mezza Luna Rossa, organizza dal 4 al 10 maggio una serie di iniziative per far conoscere le attività che i volontari svolgono, con impegno, al servizio della popolazione e nelle scuole. Il primo incontro su tematiche socio-sanitarie, si terrà domenica 4 maggio, nell’Auditorium Sant’ Angelo, e avrà per tema “Parità di genere e violenza sulle donne“ con la partecipazione di associazioni ed esperti che si confronteranno.

La settimana si concluderà sabato 10 maggio alle 15.30, al cinema teatro Esperia con il concerto del coro “Le verdi note“ dell’Antoniano di Bologna per festeggiare gli alunni delle scuole che hanno partecipato agli incontri del programma di educazione civica “Piccoli sì… ma cittadini“. Sarà anche presentata la raccolta di disegni realizzati dagli studenti che hanno partecipato al progetto “Cri - Mi Conosci la Cri“.

Oltre al trasporto infermi, la Croce Rossa, con i suoi comitati sul territorio, si occupa di diffondere nei giovani principi e valori umanitari. Nelle scuole i volontari hanno avvicinato e avvicinano le scolaresche al mondo del volontariato con giochi didattici, conoscenza delle manovre di primo soccorso e dei mezzi di soccorso come le ambulanze.

A far da battistrada alle prossime iniziative, domenica scorsa, a Bettona e a Passaggio di Bettona si è svolto un importante appuntamento: due postazioni di Croce Rossa hanno offerto alla popolazione dimostrazioni di manovre salvavita, misurazione della glicemia, della saturazione e della pressione. Alcuni volontari inoltre hanno intrattenuto i bambini con giochi.