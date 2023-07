La civiltà contadina diventa un set Oltre 150 figuranti per la ’battitura’

CITTA’ DI CASTELLO

L’antica battitura del grano rivive domani sera a Piosina sotto la luna. Praticamente un set cinematografico attorno alla residenza storica "Il Biribino", un’ampia area che per l’occasione si trasforma nell’aia dove per tradizione secolare, la raccolta e battitura del grano si svolgeva in notturna. Oltre 150 fra organizzatori, tecnici e figuranti stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli di un copione collaudato che in estate, come la prima di un film, richiama a Città di Castello migliaia di appassionati di storia della civiltà contadina, turisti compresi.

L’appuntamento con la 40esima edizione è fissato per domani sera dalle ore 19,30 in poi per un pasto veloce e dalle ore 21 per la rappresentazione. Alla fine degli anni ‘80 la Pro Loco ha acquistato una trebbiatrice con la scala funzionante e ristrutturata, tanto che tuttora viene usata: questa macchina è azionata da un vecchio motore "Landini" a testa calda messo a disposizione da collezionisti della zona. Anche l’abbigliamento degli addetti alla trebbiatura è curato con particolare attenzione.

I meccanici storici Bruno Maestri e Giuseppe Castellari hanno messo a punto tutto in vista della rievocazione. Nell’aia ci sono il contadino, Renato Valenti col figlio Giulio Fegatelli e la moglie Katia Mariani. Durante la battitura poi ci saranno gli immancabili personaggi che l’hanno resa famosa, con i costumi d’epoca: il "padrone" Emilio Rossi e la moglie Sandra Spapperi, il fattore Lorenzo Guazzolini e la moglie Rossana Pazzaglia. Non mancheranno il prete interpretato da Fabrizio Luchetti e del frate che arriverà direttamente dal santuario della Verna interpretato da, Sante Ermenini. La macchina sarà azionata da Orazio e Bruno Battistoni (supportati da Mario Petrani e Davide Fegatelli). Nel "barcone", Luca Cardinali e Cristian Araldi che passeranno le "grigne" a Danilo Bei e Alesandro Spapperi che le imboccheranno nella macchina con Maurizio Caldari e Carlo Rosi. Nel pagliaio: Roberto Araldi e Samuele Fiordelli con Pierino Dante mentre allo scarto della pula ci saranno Gianluca Bacchetti, Luca Scarselli ed Alessandro Massi. Durante la battitura riflettori puntati anche sulle giovani donne del paese che porteranno refrigerio con acqua fresca e vino e un buon torcolo ai "battitori": Rebecca Ricci, Giada Tribbioli, Claudia Mori, Alessia Riccardini e Diletta Cincinelli. Registi della serata il presidente della Pro Loco Piosina, Luigi Perugini e il presidente onorario Bruno Allegria. Presentatore ufficiale: Tommaso Bigi.