La città in festa celebra la Natività della Vergine

TODI - La città si prepara a celebrare una delle festività più antiche e significative del calendario religioso, la Festa della Natività della Vergine, un evento che unisce spiritualità e cultura. Documentata fin dal 1346, questa ricorrenza non è solo un momento di devozione, ma anche un’occasione per la comunità di rivivere antiche tradizioni e festeggiamenti, che hanno attraversato i secoli adattandosi ai tempi. L’evento unisce fede, cultura e tradizione, attirando numerosi fedeli e visitatori nel Tempio della Consolazione, un gioiello del Rinascimento Italiano realizzato su disegno attribuito al Bramante in quasi 100 anni (1508-1607). Sin dai tempi del Medioevo, il Comune promuoveva la fiera collegata alla festa, esentando da tasse i mercanti per tre giorni. Una fiera che era tra le più importanti della regione e includeva gare di lotta, tornei e giostre. Oggi le celebrazioni per la Festa della Natività della Vergine non includono più la fiera ma si svolgeranno dal 5 all’8 settembre. Organizzata con il patrocinio di istituzioni locali e nazionali, e con la collaborazione del Pontificio Istituto di Musica Sacra, offre un programma che include momenti di preghiera, concerti di musica sacra e altre manifestazioni culturali. Il 6 e 7 settembre saranno dedicati alla musica sacra con concerti di alta qualità. Il 6 settembre vedrà esibirsi l’Accademia degli Unisoni di Perugia, diretta dal Maestro Leonardo Lollini, con un programma dedicato agli anthems di Henry Purcell. Il 7 settembre, i Maestri Luca e Marco Venturi offriranno un concerto di musiche sacre mariane, unendo la raffinatezza della loro esecuzione a un repertorio selezionato con cura. Ai concerti sono abbinati eventi benefici in favore dei Gruppi di Volontariato Vincenziano di Todi e dell’Associazione Seconda Stella a Destra, due straordinarie realtà di solidarietà a Todi.

s.f.