La città festeggia San Valentino Messa e poi concerto in Basilica

La città festeggia oggi il patrono San Valentino. Dopo il pontificale di domenica del vescovo in Duomo e la processione per il ritorno delle reliquie del santo in Basilica, tanti gli appuntamenti civili e religiosi in onore del protettore degli innamorati. Oggi alle 11 nella Basilica di San Valentino ci sarà la solenne messa; seguiranno benedizione e inaugurazione della nuova vetrata artistica offerta dal Lions Club San Valentino e realizzata da studenti e docenti del Liceo artistico “Metelli” di Terni. In piazza Tacito grande finale di “Cioccolentino“ con diverse iniziative: tra queste l’artista di Modica, Elisa Corallo, che stupirà i presenti con la sua scultura in cioccolato, scolpendo un blocco che lo trasformerà in un drago che avvolge un cuore e, dalle 18 alle 19, la scuola del cioccolato, con il maestro cioccolatiere Fausto Ercolani.

Alle 21 in Basilica l’atteso concerto di Cristiana Pegoraro (nella foto), ‘Colors of Love’, che prende il nome dall’ultimo cd dell’artista ternana. Durante l’evento, la pianista di fama internazionale, insignita lo scorso novembre a New York del titolo di ambasciatrice di Terni, dell’Umbria e di San Valentino nel mondo dal Comune, sarà “consacrata” in questo ruolo anche dal Centro Culturale Valentiniano e riceverà inoltre il Premio San Valentino per la Musica 2023 dall’Istess. Sempre oggi, dalle 8 alle 20, lungo viale Trento e viale degli Oleandri si svolgerà la tradizionale Fiera di San Valentino con espositori da tutto il centro Italia.