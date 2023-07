La Casa dell’Acqua "Funzione sociale Questi impianti aiutano anche l’ambiente"

Anche Fontignano ha la sua Fonte Urbana, l’impianto di erogazione di acqua naturale e refrigerata a cura di Umbra Acque e Comune di Perugia. Ad inaugurarlo sono stati il sindaco Andrea Romizi, l’assessore all’ambiente Otello Numerini, il presidente di Umbra Acque Filippo Calabrese, presenti anche il parroco, don Paolo Cherubini, il presidente della Pro Loco Claudio Fortunelli, il presidente dell’Asd Fontignano Marco Cherubini e residenti. Situato vicino alla palestra, l’impianto è il nono nel territorio comunale (gli altri si trovano a Parlesca, Colombella, Villa Pitignano, Pian di Massiano, via Checchi ai piedi del centro storico, Ponte San Giovanni, San Martino in Campo e Pianello). L’assessore all’ambiente Otello Numerini ha ricordato che l’iniziativa rientra in un progetto più ampio condiviso dal Comune di Perugia e da Umbra Acque. Altre tre case dell’acqua - a San Sisto, Castel del Piano e Mugnano - sono quasi ultimate ed è in progettazione quella di Colle Umberto. "I benefici assicurati da questi impianti sono di tipo sia sociale sia ambientale", ricorda Numerini. Ma Umbra Acque a Fontignano porta avanti anche altri investimenti. Sono infatti terminati gli interventi per il potenziamento della rete idrica e del serbatoio per 230mila euro e quelli sul collettore fognario che conduce i reflui fino al depuratore di Tavernelle per 480mila euro. Altro investimento da 800mila euro, in via di autorizzazione, servirà a collettare tutto il paese di Fontignano.

I dati degli ultimi tre anni solo per le casette installate a Perugia sono i seguenti: 6,6 milioni di litri erogati (pari a 6600 metri cubi), quasi 178 mila kg di plastica risparmiata pari a 4,4 milioni di bottiglie da 1,5 litri, 677 tonnellate di anidride carbonica non immessa nell’aria pari a 44mila alberi.