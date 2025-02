La biblioteca gremita per il libro di Grasso

CITTÀ DI CASTELLO – Sala gremita in biblioteca ieri mattina per la presentazione di "L’amore non lo vede nessuno", (Rizzoli) il libro di Giovanni Grasso (autore in questo caso, ma di professione consigliere per la comunicazione e direttore dell’ufficio stampa del presidente della Repubblica). "Sono venuto volentieri a Città di Castello a presentare il mio volume, anche per il forte legame familiare che ho con l’Umbria, mio nonno siciliano comprò negli anni ‘20 una tenuta nei pressi di Todi. Questo libro parla di una storia di redenzione, attraverso una caduta. Posso confidare tranquillamente che molte delle sue pagine sono state concepite nella casa di Todi", ha dichiarato Grasso che ha confermato che il romanzo "L’amore non lo vede nessuno" diventerà una rappresentazione teatrale alla prossima edizione del Festival di Spoleto. Oltre all’autore e alla folta platea sono intervenuti anche i rappresentanti del Comune, il giornalista Mino Lorusso che ha coordinato l’incontro, in sala tra gli altri anche la vice-presidente della Camera dei Deputati, Anna Ascani, il senatore Walter Verini. Il sindaco Luca Secondi ha ringraziato Grasso per la sua presenza a Città di Castello.