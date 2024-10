La Bartoccini parte male, battuta in casa da Bergamo

BARTOCCINI

0

VOLLEY BERGAMO

3

(22-25, 23-25, 19-25)

: Nemeth 14, Ungureanu 12, Gardini 8, Gryka 4, Cekulaev 4, Ricci 1, Sirressi (L1), Rastelli 1, Pecorari, Cogliandro, Recchia, Bartolini. N.E. – Orlandi, Traballi (L2). All. Andrea Giovi.

BERGAMO: Mlejnkova 12, Cese Montalvo 10, Manfredini 7, Strubbe 6, Evans 4, Adriano, Armini (L1), Piani 11, Bolzonetti 3, Carraro. N.E. – Farina, Mistretta, Alcantara, Spampatti (L2). All. Carlo Parisi.

Arbitri: Ubaldo Luciani (AN) e Serena Salvati (RM).

BARTOCCINI (b.s. 14, v. 2, muri 6, errori 8). BERGAMO (b.s. 11, v. 5, muri 7, errori 11).

Comincia male il campionato di serie A1 femminile, Niente da fare per la Bartoccini Mc Restauri Perugia che scivola alla prima giornata di fronte ad un buon pubblico. I circa milleseicento spettatoti accorsi a vedere le magliette nere sono rimasti delusi dalle proprie paladine, troppo incerte in battuta ed in ricezione. I primi tre punti pesanti per la classifica li conquista la Volley Bergamo che si è mostrata più concreta nel finalizzare le azioni. Al fischio d’inizio le padrone di casa sono molto fallose in battuta ma il punteggio rimane in asse (7-7). A fondo campo si presenta Ricci che propizia lo strappo con la complicità di un muro solido (12-7). Le ospiti inseriscono Carraro e Piani ma la reazione arriva da Cesa Montalto che risolve, otto punti consecutivi significano sorpasso (15-17). Nella mischia entrano Rastelli e Pecorari che interrompono il fluido negativo e provocano la reazione (19-19). Allo sprint la più determinante è Mlejnkova che non sbaglia nulla e spinge sull’uno a zero.

Alla ripresa si avanza a lungo a braccetto (12-12). Le umbre provano ad accelerare con un filotto di tre punti ma vengono riprese immediatamente (15-15). I problemi in ricezione favoriscono le orobiche vanno a raddoppiare.

Terza frazione che parte con tre punti consecutivi delle umbre, il tesoretto dura poco e le lombarde ribaltano (5-6). L’attacco viene fermato troppo spesso dal muro e perde contatto (15-19). L’inerzia non cambia più e Bergamo trionfa.