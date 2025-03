La bandiera per la pace più lunga del mondo

Ci saranno anche i disegni colorati dei bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell’ospedale di Città di Castello nell’eco-bandiera collettiva della pace "più lunga del mondo", il vessillo realizzato con lenzuola bianche "riciclate" che domenica 23 marzo verrà srotolato in piazza Matteotti e attraverserà il centro storico fino alla cattedrale. Circa 20 piccoli pazienti del reparto si sono uniti agli 800 studenti delle scuole primarie e secondarie della città che, insieme a coetanei che vivono in Spagna e Polonia, hanno aderito al progetto ideato da Moira Lena Tassi (e il patrocinio tra gli altri della Fondazione Perugia Assisi per la cultura della pace, della diocesi e della Fondazione Italo Bolano). Il lenzuolo è stato dipinto in questo caso dai bambini ricoverati durante le giornate trascorse in camera e negli ambulatori ed è stato consegnato nelle mani della promotrice dell’iniziativa dal direttore sanitario di presidio Silvio Pasqui, dal direttore del dipartimento Guido Pennoni, dal coordinatore di pediatria Alfredo Baldicchi, e da Lucia Puletti, assistente sanitaria della direzione. L’appuntamento con l’eco-bandiera sarà alle 16 di domenica in piazza: il vessillo di circa 80 metri verrà mostrato per la prima volta in pubblico, circondato dai bambini che l’hanno realizzato, e sarà poi trasferito all’interno della cattedrale, dove sarà posizionato lungo la navata centrale. All’evento parteciperanno anche il Consorzio Castello Danza, il polo scientifico Malakos e i musicisti Fabio Battistelli, Laureta Cuku ed Anthony Guerrini. In caso di maltempo, l’iniziativa sarà rinviata.