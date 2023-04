"La Banda non ha suonato Bella Ciao"

TERNI – La banda comunale non ha suonato Bella Ciao alle commemorazioni della Liberazione: lo denuncia Lorenzo Carletti capolista di "Bella Ciao" appunto, lista di Rifondazione Comunista che sostiene, insieme ad altre, il candidato sindaco del M5S, Claudio Fiorelli. "Partecipando alle commemorazioni istituzionali del 25 Aprile ci siamo accorti, con sorpresa - afferma Carletti - che in nessun modo ed in nessun momento Bella Ciao, la canzone più rappresentativa della Resistenza italiana, sia stata eseguita dalla banda comunale. Temiamo che la mancanza non sia casuale, ma forse figlia di un’imposizione da parte dell’amministrazione comunale a causa del richiamo alla nostra lista. Se così fosse sarebbe un fatto di inaudita gravità". Il sindaco Latini (Lega), interpellato dall’Ansa, ha preferito non commentare. "Non credo sia utile fare polemica in una festa che dovrebbe essere nazionale"