Klimt conquista anche le star . Zendaya, Tom Holland e Kapoor visitatori d’eccezione alla Galleria

Anche due superstar hollywoodiane, Zendaya e Tom Holland, e un maestro indiscusso dell’arte contemporanea, lo scultore Anish Kapoor, celebrano ed esaltano il capolavoro “perugino“ di Gustav Klimt. Sono loro i visitatori d’eccezione che ieri hanno ammirato “Le tre età“, l’opera esposta alla Galleria Nazionale dell’Umbria dove sta registrando numeri straordinari di visitatori, con oltre 26.320 presenze in un mese e mezzo di apertura della mostra.

Di certo, quella di ieri in Galleria è stata una giornata incredibile e strepitosa. Il museo diretto da Costantino D’Orazio è infatti meta in questi giorni di un flusso continuo di visitatori, tra cui tantissimi turisti stranieri. Ma in pochi, però, potevano prevedere arrivi così eccellenti in rapidissima successione.

La prima sorpresa è arrivata in mattinata quando ha fatto il suo ingresso in Galleria, dopo una passeggiata lungo Corso Vannucci, una delle coppie più glamour e ammirate di Hollywood. Quella formata da Zendaya e Tom Holland: lei è l’attrice di “Challengers“, l’ultimo film di Guadagnino, di “Dune“ e di “Euphoria“ ma anche cantante, guru della moda e social influencer da 182 milioni di follower su Instagram mentre lui è stato Spider-Man sul grande schermo in svariati kolossal della Marvel. In una breve vacanza a Perugia, i due giovani artisti, scortati dalle guardie del corpo, hanno ammirato l’intera collezione della Galleria Nazionale soffermandosi in particolare sulle opere del Perugino e su “Le tre età“ di Klimt.

Ma non è finita qui, perché nel pomeriggio è arrivato in Galleria Anish Kapoor, maestro britannico che ha rivoluzionato l’idea di scultura nell’arte contemporanea. Insieme alla sua famiglia ha visitato il museo e si è fatto fotografare sorridente davanti al capolavoro di Klimt, che conferma la sua eccezionale forza di attrazione e richiamo. Insomma un doppio colpo grosso per la Galleria che potrà adesso contare anche sulla promozione internazionale garantita da questi “testimonial“ eccellenti.