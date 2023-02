“Italiani dell’Adriatico“ Giovanni Stelli ospite dell’Officina teatrale

Giovanni Stelli, presidente della Società di Studi fiumani sarà a Magione sabato 18, alle 17, Officina teatrale La piazzetta in piazza Mengoni, per una conferenza sul tema “Il dramma degli italiani dell’Adriatico orientale nel secolo dei totalitarismi“ nell’ambito degli incontri promossi dall’assessorato alla cultura in occasione del Giorno del Ricordo. Stelli ne parlerà con Dino Renato Nardelli dell’Istituto per la storia contemporanea dell’Umbria (Isuc). Introduzione di Vanni Ruggeri, assessore alla cultura. Giovanni Stelli è nato a Fiume il 10 febbraio 1941 da una famiglia in cui convivevano tradizioni autonomiste e irredentiste, che lo portarono a divenire esule nel 1946. È direttore della Società di Studi Fiumani e direttore editoriale del periodico “Fiume. Rivista di studi adriatici“, il cui responsabile di Archivio è Emiliano Loria, suo co-autore del libro “Venezia Giulia Fiume Dalmazia - Le foibe, l’esodo, la memoria“. Intellettuale e scrittore, storico e filosofo, è autore di numerosi libri e saggi, sia storici che filosofici.