Italia Viva sancisce la frattura. Il partito si schiera con Monni. Lui: "Adesso sfido le candidate"

Italia Viva "ha scelto di appoggiare a Perugia la candidatura di Massimo Monni": lo ha annunciato ieri il presidente regionale di Iv, Massimo Gnagnarini, durante una conferenza stampa ad hoc a cui ha preso parte lo stesso Monni, candidato sindaco per "Perugia Merita", e Sara Tintilla, presidente provinciale di Iv. "Di Monni - ha detto Gnagnarini - riconosciamo le doti e le capacità pragmatiche di guardare al futuro della città di Perugia con dei programmi fattibili, realistici e con una buona dose di decisionismo che serve a questa città". "Tra i punti che ci hanno colpito ci sono sicurezza, sviluppo economico e cultura", ha affermato Tintilla in riferimento al programma di Monni. "La decisione di appoggiarlo è il risultato di un dialogo partecipato all’interno della comunità di Italia Viva", ha aggiunto la presidente provinciale. Monni ha ringraziato "i dirigenti che hanno creduto a questo progetto messo in piedi nei mesi passati, Italia Viva ha aderito dopo una approfondita analisi basata sul programma messo in piedi". Programma che, ha aggiunto il candidato di Perugia Merita "è ancora in fase di definizione perché chiunque è parte attiva può portare contributi". A margine della conferenza, Monni ha aggiunto di essere "pronto al confronto". "Siamo qui aspettando che le candidate - ha proseguito - accettino dei confronti politici per vedere quali sono i programmi migliori per la città. Penso che la città abbia bisogno di capire chi potrebbe andare a governare, se sono persone con strutture, competenze e capacità decisionali che possono avere questo ruolo". Va ricordato, per chi ancora non lo sapesse, che la coordinatrice comunale di Italia Viva, Emanuela Mori, è invece candidata a fianco della candidata di centrodestra, Margherita Scoccia.