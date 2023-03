Istituto tecnico superiore, nasce finalmente una struttura locale

TERNI Approvata in Consiglio comunale la realizzazione dell’ Its Academy Jobs Factory. " A questa fondazione il Comune di Terni parteciperà al fine di favorire percorsi formativi che consentiranno l‘ inserimento nel mondo del lavoro e quindi la crescita e lo sviluppo del nostro territorio", commenta Francesco Ferranti, presidente del Consiglio comunale. "Bene l’approvazione all’unanimità da parte del Consiglio comunale di un Its autonomo rispetto a Perugia - sottolinea il consigliere di minoranza Alessandro Gentiletti (Senso civico) – Si supera una anomalia, che vedeva Terni anche su questo ostaggio di centri direttivi perugini: che il Consiglio comunale abbia approvato l’istituzione della fondazione all’unanimità ha ancora piu significato, traccia le linee per le prossime amministrazioni e lascia una eredità importante. L’Istituto tecnico superiore garantisce livelli occupazionali molto alti, diversifica la formazione e offre allacittà prospettive di crescita e rilancio, mettendo in sinergia imprese e attori del territorio".