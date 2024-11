"Io, vittima di bullismo a scuola". In tv il racconto dell’ex Miss Italia

"Alle scuole medie ho subito atti di bullismo alle medie". Così l’ex miss Italia folignate, Francesca Testasecca, ieri ospite del salotto Rai di Caterina Balivo, ‘La Volta Buona’, dove ha parlato della sua esperienza nel rapporto con i coetanei. Un’esperienza che l’attrice folignate ha annunciato di rivelare per la prima volta. "A quell’età dimostravo più dell’età che avevo ed ero diversa dalle altre compagne – questo il racconto di Francesca in trasmissione – . In quel periodo sui bagni della scuola di me scrivevano qualunque cosa, erano le altre. Improvvisamente mi sono trovata esclusa, non mi parlava più nessuno. Questo mi faceva sentire inadeguata e sbagliata". L’argomento della puntata, in cui sono intervenuti anche lo scrittore Andrea Di Consoli, Elena Santarelli e la professoressa Daniela Chieffo, era quello del bullismo, alla luce soprattutto degli ultimi fatti di cronaca. In quella situazione di conclamato bullismo, Francesca ha raccontato di iniziare a stare male. "Avevo nausea, mal di pancia. All’inizio sembrava una scusa. Poi una dottoressa un giorno mi disse che non avevo nulla di fisico ma che era tutto psicologico. Peccato che a 10, 11 anni non hai la forza e le conoscenze per affrontare l’invidia, non sai neanche che cosa è".

Il bullismo su Francesca Testasecca non è certo diminuito negli anni: "E’ continuato anche alle scuole superiori quel senso di inadeguatezza che ti fa avere comportamenti per nulla normali; cercavo quasi di essere più maschile possibile per cercare di essere meno attaccabile". Con la notorietà, l’atteggiamento delle bulle è cambiato. L’ex miss Italia ha raccontato anche l’atteggiamento di qualche sua insegnante delle superiori, che diceva che qualche collega subisse il fascino della giovanissima.

Nella puntata è intervenuto anche Raffaele Capperi, oggi nominato Cavaliere al Merito della Repubblica. Capperi, classe 1994, è simbolo della lotta al bullismo. Per tutta la vita è stata la sua malattia, la sindrome di Treacher Collins, a definire chi dovesse essere. Fino a che non ha deciso di riscattarsi raccontando pubblicamente le sue debolezze e paure. La sua storia ha fatto il giro del web e Raffaele è stato ospite di varie trasmissioni televisive per diffondere il suo messaggio di gentilezza.

Alessandro Orfei