“Io non rischio“: ecco le buone pratiche di protezione civile

MAGIONE - Oggi anche Magione, in contemporanea con le altre città italiane, partecipa alla campagna “Io non rischio“ nell’ambito della Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri. Per scoprire cosa ciascuno di noi può fare per ridurre i rischi sul proprio territorio, l’appuntamento è in Via dei Molini, 1 al centro commerciale Pesciarelli. Un appuntamento che ha l’obiettivo di diffondere la consapevolezza di ciò che ognuno di noi può fare per ridurre gli effetti di rischi come terremoto, maremoto, alluvione, incendi boschivi ma anche il rischio vulcanico a Stromboli, Vulcano e Campi Flegrei. Una campagna di buone pratiche di protezione civile basate sulla sinergia tra scienza, volontariato e istituzioni, che si rivolge a tutti, con messaggi chiari e riconoscibili, per trasformare la consapevolezza in azione, 365 giorni l’anno. Sul sito ufficiale www.iononrischio.it e sui profili social della Campagna (su Facebook, Twitter e Instagram) è possibile trovare informazioni utili e aggiornamenti sulle iniziative in programma.